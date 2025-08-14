Polícias apreendem drogas e prendem suspeito em Atílio Vivácqua

Um homem foi preso na última quarta-feira (13) durante cumprimento de mandados de busca e apreensão durante operação conjunta da Polícia Civil e Militar em Atílio Vivácqua.

Com o suspeito, foram apreendidos R$ 875 em dinheiro, uma porção e 25 buchas de maconha, duas balanças de precisão, um carregador de pistola e dois celulares.

O detido e todo o material foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil do município