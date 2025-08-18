Preços de ovos e frango sobem com alta demanda e baixa oferta

Os preços dos ovos e da carne de frango seguem em alta no mercado brasileiro, segundo levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Nos últimos sete dias, os ovos registraram aumentos de até 7% nas praças monitoradas, impulsionados pela combinação de vendas aquecidas e estoques mais equilibrados. Já a carne de frango acompanha a tendência, com preços elevados devido ao aumento da demanda doméstica e das exportações.

