Previsão do tempo no Sul do ES: veja o que esperar neste sábado (16)

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado (16), a previsão do tempo é de ventos costeiros trazem umidade que provoca chuva rápida na madrugada e manhã na Grande Vitória e no Nordeste capixaba.

O tempo fica aberto no restante do dia. Nas demais regiões, predomínio de poucas nuvens e ausência de chuva. O vento sopra fraco a moderado no litoral.

Na Grande Vitória, chuva rápida de madrugada e pela manhã, com sol nos demais períodos. Vento moderado no litoral. A previsão é mínima de 17 °C e máxima de 26 °C. Em Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Já no Sul, poucas nuvens e tempo firme, com vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, mínima de 14 °C e máxima de 25 °C; nas áreas altas, mínima de 14 °C e máxima de 23 °C.

Na região Serrana tem céu com poucas nuvens e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 15 °C e máxima de 25 °C; nas áreas altas, mínima de 11 °C e máxima de 22 °C.

No Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Não região Noroeste, o céu segue aberto e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 22 °C.

No Nordeste, o tempo segue com chuva rápida na madrugada e manhã, com sol nos demais períodos, com vento moderado no litoral. Mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.