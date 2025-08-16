Cidades

Previsão do tempo no Sul do ES: veja o que esperar neste sábado (16)

Os dados são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para este sábado (16).

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Amanda de Freitas Oliveira Sousa

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado (16), a previsão do tempo é de ventos costeiros trazem umidade que provoca chuva rápida na madrugada e manhã na Grande Vitória e no Nordeste capixaba.

O tempo fica aberto no restante do dia. Nas demais regiões, predomínio de poucas nuvens e ausência de chuva. O vento sopra fraco a moderado no litoral.

Leia também: Vai planejar o dia? Veja a previsão completa do tempo para esta quinta em Cachoeiro

Na Grande Vitória, chuva rápida de madrugada e pela manhã, com sol nos demais períodos. Vento moderado no litoral. A previsão é mínima de 17 °C e máxima de 26 °C. Em Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Já no Sul, poucas nuvens e tempo firme, com vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, mínima de 14 °C e máxima de 25 °C; nas áreas altas, mínima de 14 °C e máxima de 23 °C.

Na região Serrana tem céu com poucas nuvens e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 15 °C e máxima de 25 °C; nas áreas altas, mínima de 11 °C e máxima de 22 °C.

No Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Não região Noroeste, o céu segue aberto e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 22 °C.

No Nordeste, o tempo segue com chuva rápida na madrugada e manhã, com sol nos demais períodos, com vento moderado no litoral. Mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

Assuntos:

Previsão do tempo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por