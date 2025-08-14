Cidades

Vai planejar o dia? Veja a previsão completa do tempo para esta quinta em Cachoeiro

segundo a meteorologia, as temperaturas devem variar entre 16°C e 29°C.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

pico do itabira
Foto: Divulgação | Prefeitura de Cachoeiro

A previsão do tempo para esta quinta-feira (14) indica sol com muitas nuvens e temperaturas agradáveis em Cachoeiro.

De acordo com o Climatempo, a mínima registrada será de 16°C, enquanto a máxima chega a 29°C. O dia começa com névoa fraca na madrugada e sol com algumas nuvens pela manhã.

Durante tarde, o sol predomina, oferecendo clima quente e seco, sem previsão de chuva. Já a noite, o céu fica encoberto com muitas nuvens.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

