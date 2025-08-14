Vai planejar o dia? Veja a previsão completa do tempo para esta quinta em Cachoeiro

A previsão do tempo para esta quinta-feira (14) indica sol com muitas nuvens e temperaturas agradáveis em Cachoeiro.

De acordo com o Climatempo, a mínima registrada será de 16°C, enquanto a máxima chega a 29°C. O dia começa com névoa fraca na madrugada e sol com algumas nuvens pela manhã.

Durante tarde, o sol predomina, oferecendo clima quente e seco, sem previsão de chuva. Já a noite, o céu fica encoberto com muitas nuvens.

No entanto, ainda segundo a meteorologia, as temperaturas devem variar entre 16°C e 29°C.