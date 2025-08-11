Procurando emprego? Confira as vagas disponíveis no Sine de Anchieta

Se você está em busca de emprego fique atento a essa notícia: O Sine de Anchieta está com 41 vagas disponíveis.

Os interessados devem procurar o atendimento, que é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h. O detalhamento das vagas e a relação dos documentos necessários você confere no link abaixo:

Confira as vagas CLICANDO AQUI!

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro-Desemprego (28) 99278-4821.