Procurando farmácias em Cachoeiro? Veja quais estão de plantão neste domingo (10)

As escalas semanais definem quais estabelecimentos estarão disponíveis para atender a população.

Foto: Reprodução

Neste domingo (10), os moradores de Cachoeiro e região que precisarem de comprar remédios ou produtos de higiene podem recorrer às farmácias que estão de plantão.

Isso porque, escalas semanais definem quais estabelecimentos estarão disponíveis para atender a população. Veja quais:

Plantao-de-farmacias-em-Cachoeiro-10082025Baixar

