O clima virou e agora? Confira como fica a previsão do tempo no ES

Segundo o Incaper, neste domingo (10) a passagem de uma frente fria pelo litoral mantém o tempo instável no Espírito Santo. Assim, a previsão é de chuva fraca ao longo do dia em todo o estado, com menor frequência nas regiões Norte e Noroeste. O vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas em algumas praias.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 21 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 16 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 16 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 22 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 22 °C.