Programa Gênesis: Cachoeiro se destaca com 38 projetos aprovados

O programa tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e a inovação na região

Foto: Divulgação

Trinta e oito projetos de Cachoeiro de Itapemirim foram aprovados no Programa Gênesis Central-Sul, uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, realizada por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e executada pelo Núcleo Incubador do Ifes Cachoeiro.

Contudo, o programa tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e a inovação na região, impulsionando o desenvolvimento de novos negócios e soluções criativas.

A participação de Cachoeiro no programa é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Gênesis Central-Sul. Isso reforça o compromisso do município com o incentivo à inovação e ao empreendedorismo.

“Esse resultado é muito importante para Cachoeiro, pois mostra a força criativa e empreendedora dos nossos cidadãos. A prefeitura continuará sendo parceira em iniciativas que gerem oportunidades, crescimento econômico e impacto positivo para toda a comunidade”. Destaca o prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço.

Com os projetos aprovados, Cachoeiro reafirma seu papel de protagonismo no cenário regional de inovação, abrindo espaço para que ideias transformadoras se tornem realidade e gerem benefícios diretos para a população.

Assim, a lista completa de aprovados pode ser conferida no site: https://fapes.es.gov.br/. Informações adicionais sobre o curso: https://www.instagram.com/genesiscentralsul?igsh=Nmg1b25kdnZybjJ2.

