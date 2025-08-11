Projeto ‘Coral nas escolas’ se apresenta em três escolas do Espírito Santo
Primeiro Encontro de Coros será no dia 12 de agosto, no Parque da Cidade, na Serra, com espetáculo inédito inspirado na cultura capixaba
O projeto “Corais nas Escolas”, que integra o programa Música na Rede, vai promover três grandes encontros musicais em 2025. O Primeiro Encontro de Coros será realizado no dia 12 de agosto, às 15h, no Parque da Cidade, na Serra.
Em setembro, o circuito continua com mais duas apresentações: 8 de setembro, no Centro de Ciências, em Colatina, e 9 de setembro, no Parque Casa do Governador, em Vila Velha, ambas às 15 horas.
Nos encontros será apresentado um musical inédito com o tema “Hoje é dia de Feira”, inspirado na cultura capixaba. A montagem combina música, histórias e personagens que celebram as tradições e a identidade do Espírito Santo.
Música na Rede
O programa Música na Rede é uma iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), que engloba os projetos Banda nas Escolas, Corais nas Escolas, Orquestra de Violões nas Escolas e Orquestra Jovem.
A entrada é gratuita, e toda a comunidade está convidada para prestigiar as apresentações.
