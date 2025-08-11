Projeto ‘Coral nas escolas’ se apresenta em três escolas do Espírito Santo

O projeto “Corais nas Escolas”, que integra o programa Música na Rede, vai promover três grandes encontros musicais em 2025. O Primeiro Encontro de Coros será realizado no dia 12 de agosto, às 15h, no Parque da Cidade, na Serra.

Em setembro, o circuito continua com mais duas apresentações: 8 de setembro, no Centro de Ciências, em Colatina, e 9 de setembro, no Parque Casa do Governador, em Vila Velha, ambas às 15 horas.

Nos encontros será apresentado um musical inédito com o tema “Hoje é dia de Feira”, inspirado na cultura capixaba. A montagem combina música, histórias e personagens que celebram as tradições e a identidade do Espírito Santo.

Música na Rede

O programa Música na Rede é uma iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), que engloba os projetos Banda nas Escolas, Corais nas Escolas, Orquestra de Violões nas Escolas e Orquestra Jovem.

A entrada é gratuita, e toda a comunidade está convidada para prestigiar as apresentações.