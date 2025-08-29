O projeto IntegraCAR — Integração do Cadastro Ambiental Rural no Estado do Espírito Santo divulgou edital para seleção de bolsistas. O projeto de pesquisa é desenvolvido pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e tem como objetivo a análise e validação de Cadastros Ambientais Rurais (CAR), além do desenvolvimento de soluções tecnológicas para gestão de dados espaciais. Acesse o edital em: prppg.ifes.edu.br/editais.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/projeto-seleciona-estudantes-para-cadastros-ambientais-rurais/