Quadra da Praça da Bandeira é revitalizada e já tem data para inauguração

Na próxima segunda-feira (25), a prefeitura de Cachoeiro entrega a obra de revitalização da praça e da quadra que ficam em frente a Igreja São Sebastião, na Praça da Bandeira, no bairro Aquidaban. A solenidade de entrega será a partir das 18h e contará com a presença de autoridades, torneio de futsal e um jogo de basquete.

A revitalização atende a um pedido da comunidade. Na quadra, foi trocado o alambrado e o espaço foi devidamente recuperado e pintado. Além disso, também houve melhorias na iluminação e uma pequena casinha que existia no local foi retirada, a pedido dos próprios moradores, que já tinham até recorrido ao Ministério Público solicitando a remoção, com o objetivo de fortalecer a segurança na região.

Segundo o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), Rodolpho Maia, a obra atende à solicitação dos moradores do bairro e recupera um espaço que é uma alternativa de lazer, democrática e gratuita, principalmente para crianças e jovens, pois cria um espaço para a diversão longe dos perigos do trânsito, além de fortalecer a parceria entre a prefeitura e o bairro.

“A.Semesp quer estar cada vez mais próxima da população, investindo em serviços e alternativas de lazer que proporcionem oportunidades saudáveis para todos, como o Avenidas de Lazer, que é feito todos os domingos pela manhã no IBC e no Centro, nos Núcleos de Qualidade de Vida, nos eventos esportivos apoiados e promovidos pela prefeitura e, agora, na revitalização desse espaço público”, afirma.