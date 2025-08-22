Cidades

Inovação em foco: Prefeitura e Hub alinham projetos em Cachoeiro

A meta é acelerar trajetórias de iniciativas locais, promover boas práticas e transformar ideias com potencial em negócios

Foto: Divulgação

Na terça-feira (20) o Comitê Gestor Local de Inovação de Cachoeiro de Itapemirim reuniu-se no Hub de Inovação Distrito 28 para alinhar ações voltadas ao fortalecimento do ecossistema de inovação do município.

O encontro teve como objetivos sensibilizar atores regionais sobre a agenda de eventos de inovação, definir medidas de apoio a iniciativas já existentes e apresentar os benefícios do edital de desafios, que será lançado em breve.

Durante a reunião, os participantes discutiram a importância de organizar um calendário unificado de eventos, promovendo comunicação integrada entre poder público, setor produtivo, instituições de ensino e sociedade civil.

A iniciativa busca ampliar a participação, facilitar conexões e dar visibilidade a oportunidades de capacitação, networking e geração de novos projetos inovadores, fortalecendo a cultura de inovação em Cachoeiro.

O Comitê também definiu prioridades para o fortalecimento de projetos em andamento, incluindo atendimento técnico, mentorias, conexão com parceiros, apoio à validação de soluções em ambientes de teste e orientação para acesso a recursos e editais. A meta é acelerar trajetórias de iniciativas locais, promover boas práticas e transformar ideias com potencial em negócios e impactos concretos para a cidade e região, contribuindo para a retenção de talentos.

Entre os destaques do encontro, foi apresentado o edital de inovação que será lançado pelo Hub Distrito 28 ainda no segundo semestre de 2025. A chamada permitirá que a Prefeitura de Cachoeiro e empresas da região apresentem problemas que poderão ser solucionados por empreendimentos inovadores, oferecendo trilhas de desenvolvimento, acesso a redes de parceiros, visibilidade no setor produtivo e oportunidades de conexão com mercados e investidores.

A Prefeitura de Cachoeiro reforça seu compromisso com a implementação do Marco Legal de Inovação no âmbito municipal, que trará benefícios como segurança jurídica, agilidade para firmar parcerias entre governo, empresas e instituições de ciência e tecnologia, instrumentos modernos de fomento, além de regras claras para transferência de conhecimento e propriedade intelectual. Na prática, isso reduz a burocracia, acelera a chegada de soluções ao cidadão e torna o município mais atrativo para investimentos, startups e projetos de alto impacto.

Como encaminhamento, o Comitê definiu a realização de um grande evento de inovação no dia 03 de outubro. Mais informações serão divulgadas posteriormente nos canais oficiais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e do Hub de Inovação Distrito 28.

