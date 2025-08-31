Que lindo! Casal de Castelo inova no chá revelação usando a tradição e viraliza
Desde que o vídeo foi compartilhado nas redes sociais, ele já acumula milhares de visualizações, encantando o público.
Um casal de cafeicultores de Castelo decidiu inovar ao revelar aos amigos e familiares o sexo do bebê que esperam.
Halana Valani Colodette, de 21 anos, e Jônatas Poleto Lúcio, de 26, utilizaram grãos de café verdes e vermelhos: os vermelhos indicavam menina e os verdes, menino.
A revelação aconteceu em 10 de agosto, Dia dos Pais, na lavoura da família, e o bebê se chamará Caetano. A ideia partiu da irmã de Halana, a fotógrafa Mirely Colodette, que buscava uma forma criativa de unir a tradição familiar a esse momento especial.
Halana, não esconde a paixão pela lavroura e se orgulha da história que ela e o marido carregam.
“O campo é a nossa paixão, passando de geração a geração. Ambos fomos criados na roça e sempre trabalhamos com café.”
Que Caetano venha com muita saúde e traga felicidades aos pais.
Veja o vídeo
