VÍDEO | Criança comemora aniversário com tema inusitado em Cachoeiro e encanta a web

A pequena Eloá, de 4 anos, realizou uma festa de aniversário diferente e emocionante na última segunda-feira (25), no bairro Coramara, em Cachoeiro.

De acordo com uma prima da criança, ela é apaixonada pelo caminhão de lixo e pelos trabalhadores que o conduzem. Por esse motivo, a família decidiu transformar o tema da comemoração em uma homenagem aos garis.

A prima contou que a ideia surgiu justamente por causa da admiração de Eloá. “Ela ama a animação deles quando passam. Espera todos os dias, e eles sempre são muito carinhosos com ela”, disse.

O aniversário da menina, inclusive, foi no domingo (29); no entanto, ela fez questão de comemorar apenas na segunda-feira (30) para que seus “amigos”, como ela os chama, pudessem participar.

Na festa, três garis foram convidados e receberam até sacolinhas surpresas. A chegada deles emocionou a aniversariante, que começou a pular de alegria e os chamou de “meus amigos” ao vê-los cantando parabéns.