Restaurante na Serra é alvo de operação contra furto de energia

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializada de Investigações Criminais (Deic), em ação conjunta com o Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e técnicos da EDP, distribuidora de energia elétrica do Estado, identificou, nessa terça-feira (12), um furto de energia elétrica em um restaurante localizado no bairro Estância Monazítica, na Grande Jacaraípe, na Serra.

A ação foi deflagrada após denúncia apontar uma possível ligação irregular de energia em uma unidade consumidora sem medidor instalado. No local funciona um restaurante comercial, cuja responsável, uma mulher de 36 anos, acompanhou a perícia e apresentou contrato de locação datado de abril de 2025.

De acordo com o laudo pericial elaborado pelo perito do Departamento de Engenharia Forense, da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), foi constatada ligação direta bifásica, sem a devida medição para registro de consumo e faturamento, caracterizando furto de energia. Técnicos da EDP também verificaram que no endereço havia outras instalações regulares e ativas, sendo a irregularidade encontrada apenas na unidade sem medidor.

A equipe do Departamento Especializada de Investigações Criminais (Deic) conduziu a responsável pelo estabelecimento até a sede do Departamento, onde ela foi autuada em flagrante por furto de energia elétrica e liberada mediante pagamento de fiança. A EDP confeccionou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com as informações técnicas da irregularidade.

De acordo com a EDP, além da investigação criminal, o responsável deverá ressarcir os valores não faturados à concessionária, conforme determina a Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além de arcar com os custos administrativos decorrentes da fraude.