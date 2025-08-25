Resultado da Mega-Sena: duas apostas do Espírito Santo faturam prêmio
Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, dois apostadores do Espírito Santo comemoraram a sorte na quina, levando cada um R$ 50.671,85.
O resultado da Mega Sena 2905 foi divulgado na noite deste sábado (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Os números sorteados foram: 04 – 17 – 18 – 26 – 43 – 52.
Onde saíram as apostas no Espírito Santo
- Aracruz/ES – Loteria Sorte Grande (aposta simples, presencial)
- Linhares/ES – Internet Banking Caixa (aposta simples, feita online)
Esses dois capixabas estão entre os 39 sortudos de todo o Brasil que conseguiram acertar cinco números.
Premiação completa do concurso 2905
- 6 acertos (sena): não houve ganhadores
- 5 acertos (quina): 39 apostas vencedoras, prêmio de R$ 50.671,85
- 4 acertos (quadra): 3.318 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 981,75
Próximo sorteio da Mega Sena
O próximo concurso da Mega Sena será realizado na terça-feira, 26 de agosto de 2025, com estimativa de prêmio em torno de R$ 35 milhões.
