Resultado da Mega-Sena: duas apostas do Espírito Santo faturam prêmio

O resultado da Mega Sena 2905 foi divulgado na noite deste sábado (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Os números sorteados foram: 04 – 17 – 18 – 26 – 43 – 52.

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, dois apostadores do Espírito Santo comemoraram a sorte na quina, levando cada um R$ 50.671,85.

Onde saíram as apostas no Espírito Santo

Aracruz/ES – Loteria Sorte Grande (aposta simples, presencial)

– Loteria Sorte Grande (aposta simples, presencial) Linhares/ES – Internet Banking Caixa (aposta simples, feita online)

Esses dois capixabas estão entre os 39 sortudos de todo o Brasil que conseguiram acertar cinco números.

Premiação completa do concurso 2905

6 acertos (sena): não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos (quina): 39 apostas vencedoras, prêmio de R$ 50.671,85

39 apostas vencedoras, prêmio de 4 acertos (quadra): 3.318 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 981,75

Próximo sorteio da Mega Sena

O próximo concurso da Mega Sena será realizado na terça-feira, 26 de agosto de 2025, com estimativa de prêmio em torno de R$ 35 milhões.