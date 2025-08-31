Loterias

Resultado da Mega-Sena revela aposta premiada no Espírito Santo

O bilhete premiado foi registrado na Casa Lotérica Movelar Ltda, no centro da cidade.

Foto: Reprodução | Agência Brasil

O resultado da Mega Sena, divulgado na noite deste sábado (30), trouxe boas notícias para apostadores do Espírito Santo. Um jogo realizado em Linhares acertou cinco números do concurso e garantiu R$ 54.694,54. O bilhete premiado foi registrado na Casa Lotérica Movelar Ltda, no centro da cidade.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e os números sorteados foram: 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50.

Aposta simples garante premiação expressiva no Espírito Santo

A jogada premiada em Linhares foi feita de forma simples, com seis dezenas marcadas em um bilhete físico. Apesar de não ter atingido a sena, o acerto de cinco dezenas colocou o apostador entre os vencedores da noite, consolidando um prêmio considerável.

Próximo sorteio pode pagar R$ 14 milhões

A Caixa Econômica Federal já divulgou a estimativa para o próximo concurso da Mega Sena, que será realizado na terça-feira, 02 de setembro de 2025. O prêmio acumulado pode chegar a R$ 14 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Como acompanhar os resultados

Os sorteios da Mega Sena acontecem três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, com transmissão ao vivo pelas redes oficiais da Caixa. Os resultados também podem ser consultados em lotéricas credenciadas ou no site oficial.

