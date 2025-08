Resultado da Quina: única aposta do Sul do ES ganha R$ 10,4 milhões

Uma aposta feita em Venda Nova do Imigrante (ES) foi a grande vencedora do concurso 6790 da Quina, realizado neste sábado (3). O sortudo ou sortuda acertou as cinco dezenas sorteadas e levará para casa R$ 10.499.196,97.

Números sorteados no concurso 6790 da Quina

Os números sorteados no concurso 6790 da Quina foram: 35, 39, 57, 73 e 75. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal e pode ser conferido nos canais oficiais da instituição. O resultado também está disponível nos principais portais de loteria do país.

Resultado da Quina premia apostas com quatro dezenas

Além do prêmio principal, 109 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma delas receberá R$ 5.273,37. Essas apostas estão espalhadas por diversas cidades do Brasil, mostrando como a Quina continua popular entre os apostadores.

Mais de cinco mil ganhadores com três acertos

O concurso também premiou 5.084 apostas que acertaram três dezenas, com R$ 106,75 cada. Embora o valor seja menor, ele representa uma boa recompensa para quem joga regularmente e acredita na sorte.