Venda Nova do Imigrante abre inscrições para curso gratuito de eletricidade

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Fundamentos de Eletricidade em Venda Nova do Imigrante. A formação tem carga horária de 60h e será realizada entre os dias 2 de setembro e 3 de outubro, na Casa da Cultura do município.

Nesse sentido, as aulas acontecerão às terças, quintas e sextas-feiras, das 18h às 22h. Assim, podem participar pessoas com ensino fundamental completo e com, no mínimo 16 anos. O curso é fruto de uma parceria da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante com a FINDES/SENAI, o programa Incluir Mundo do Trabalho e a AMENA Casa da Cultura.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no escritório local da FINDES (Ed. Esmig, sala 03), de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h e das 12h30 às 16h. Para se cadastrar, é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade ou autodeclaração.

O curso tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, além de atender à demanda crescente por profissionais capacitados na área elétrica. As vagas são limitadas.