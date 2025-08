SAAE de Ibitirama passa a aceitar pagamento via PIX a partir de agosto

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Ibitirama inicia, neste mês de agosto, uma nova modalidade de pagamento para os consumidores: o PIX. A medida, segundo a autarquia, visa facilitar a vida dos usuários, oferecendo mais segurança, agilidade e comodidade.

As faturas passarão a ser emitidas com QR Code, permitindo que o pagamento seja feito diretamente pelo celular, sem necessidade de deslocamento. Com a mudança, o consumidor poderá quitar sua conta em qualquer banco ou aplicativo autorizado.

A Prefeitura orienta os moradores a aproveitarem a novidade para manterem as contas em dia.