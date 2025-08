Fernando Saliba toma posse como novo diretor-presidente do ES em Ação

O Espírito Santo em Ação deu início a um novo ciclo com a posse da Diretoria Executiva e da Presidência do Conselho Deliberativo para a gestão 2025-2028. A cerimônia foi realizada na noite desta quinta-feira (31), no Le Buffet Master, em Vitória, reunindo empresários, políticos e lideranças institucionais, entre eles o governador Renato Casagrande, o vice Ricardo Ferraço e a vice-prefeita da capital, Cris Samorini.

Fernando Saliba, que era diretor de Gestão Pública, assumiu o cargo de diretor-presidente da organização, sucedendo Nailson Dalla Bernardina, que conduziu a entidade nos últimos três anos. Em seu discurso, Saliba destacou os seis eixos prioritários para a nova gestão: educação, transparência pública, turismo e exportação, fortalecimento da rede empresarial, formação de lideranças e segurança.

“O Espírito Santo em Ação seguirá atuando como articulador, com visão, dados e equilíbrio. Nosso papel será, mais do que nunca, conectar, fortalecer e potencializar soluções. Reafirmamos o nosso compromisso com o futuro, mas com os olhos atentos ao passado, porque não abriremos mão das conquistas já alcançadas”, ressaltou o diretor-presidente.

Saliba também reforçou que a entidade seguirá mobilizando a sociedade para a execução do ES 500 Anos, o plano de longo prazo capixaba com horizonte até 2035. “Estamos comprometidos em contribuir para que as metas traçadas nas cinco missões se tornem realidade. Estamos animados e prontos para seguir em frente. O que defendemos e praticamos é o protagonismo compartilhado, porque o futuro do Espírito Santo não se constrói sozinho e sim em rede, com cada instituição cumprindo seu papel e cada liderança somando, de forma ética e comprometida”, explicou.

Espírito Santo em Ação

Ao se despedir do cargo, Nailson Dalla Bernardina reforçou os avanços obtidos em áreas estratégicas, como educação e liderança, e comentou sobre a importância do Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo (FEF) para ele, que esteve à frente da coordenação do fórum durante sua gestão.

“Foi um grande aprendizado conviver com os presidentes nesses últimos anos e reafirmo aqui a importância desse colegiado, coordenado agora pelo Paulo Baraona. O FEF é um ativo estratégico para o diálogo intersetorial e em temas transversais, potencializando o alcance das ações do setor produtivo”.

Entre os destaques das atividades do ES em Ação durante sua gestão, Nailson citou o apoio ao programa de tempo integral em 50 escolas municipais de 9 cidades, beneficiando mais de 11 mil alunos.

“Além disso, com o programa Be Leader, promovemos quatro imersões ‘Conectando Lideranças’ e formamos uma comunidade com 80 membros de 24 instituições. De forma muito especial, considero esse programa uma semente promissora, que prepara o Espírito Santo do amanhã com raízes no presente, e faz parte de um dos pilares mais relevantes dentro do ES em Ação, da formação de lideranças”.

Selo de Qualidade em Transparência

Ele também lembrou a criação do Selo de Qualidade em Transparência e do plano de desenvolvimento ES 500 Anos. “Foi uma gestão coletiva e colaborativa, com entregas relevantes e foco na construção de um Espírito Santo mais justo e inovador. Temos um legado coletivo, que deixamos com orgulho para as próximas gerações e que reafirma nossa crença no planejamento de longo prazo como ferramenta real de transformação”, frisou Nailson.

Também na cerimônia, Carlos Aguiar, engenheiro químico e ex-presidente da Aracruz Celulose e da Fibria, foi empossado como novo presidente do Conselho Deliberativo, assumindo o lugar de Luiz Wagner Chieppe. Para Chieppe, é essencial preservar os valores da instituição, já que a entidade é guardiã da ética e da responsabilidade pública, sendo um elo entre diferentes setores em prol do desenvolvimento do estado.

Carlos Aguiar, por sua vez, abordou os desafios nacionais e locais, defendendo a renovação das lideranças e o fortalecimento da economia como pilar para o futuro do Brasil. “Nosso movimento deve continuar influenciando lideranças para que o Espírito Santo e o país mantenham sua trajetória de crescimento com responsabilidade, ética e preparo para as transformações globais”, ressaltou.

A vice-prefeita de Vitória, Cris Samorini, elogiou a composição da nova diretoria e reforçou a importância da continuidade. “Esse grupo representa avanços e melhorias na governança. Daqui por diante, o sucesso da nova diretoria será seguir um caminho consistente e pautar temas relevantes para a sociedade”, afirmou.

Parceria

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou os resultados da parceria entre o poder público e o movimento empresarial. “Não é fácil ser empreendedor, seja no setor privado ou no público. Mas essa colaboração com o Espírito Santo em Ação tem gerado resultados excepcionais, como o fortalecimento da cultura do planejamento. Em diversos momentos, essa parceria foi fundamental. Somos os melhores no Enem, por exemplo, e o ES em Ação nos ajudou nisso. Vida longa à entidade”, declarou.

O governador Renato Casagrande também prestigiou a cerimônia e enalteceu o papel do movimento empresarial na história recente do estado. “O Espírito Santo em Ação surgiu em um momento de crise institucional e desde então os desafios não pararam. Enfrentamos questões econômicas, sociais, climáticas e sanitárias, entre outras, e seguimos de pé. Agora, lidamos com os efeitos das tarifas impostas pelos EUA, e tenho certeza de que, com esse nível de organização, vamos vencer mais essa etapa. O protagonismo compartilhado, destacado inclusive no vídeo institucional da entidade, é essencial. O caminho está certo. Parabéns ao movimento”, concluiu.

A nova diretoria do ES em Ação é formada por Tatiana Tristão (Educação), Gabriel Feitosa (Gestão), Bruno Tommasi (Relacionamento com Mantenedores), André Brito (Gestão Pública), Luiz Cordeiro (Desenvolvimento), Sérgio Mileipe (Redes) e Gustavo Ribeiro (Formação de Liderança), além de Luciano Gollner, superintendente.