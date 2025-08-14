Sanduíche de brócolis mata 2 pessoas e 17 são internadas 

Duas pessoas morreram e 17 foram internadas após consumirem um sanduíche de brócolis com linguiça. O fato ocorreu na cidade de Diamante, na Itália.

Um homem, de 52 anos, e uma mulher, de 45 anos, vieram a óbito no dia 6 de agosto. Segundo informações da imprensa italiana, eles teriam consumido o produto em um food truck, que após o ocorrido foi interditado.

A suspeita é de que a morte tenha sido provocada por uma intoxicação por botulismo, mas só o resultado das autópsias poderá confirmar. O procedimento foi iniciado, nesta terça-feira (12).

O Ministério Público abriu uma investigação e a Vigilância Sanitária apreendeu todos os produtos do estabelecimento comercial.