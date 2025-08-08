Secretaria de Cultura convoca selecionados em edital para envio de documentação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim convoca os proponentes selecionados no Edital nº 018/2024, conforme publicação no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (7), a apresentarem a documentação prevista no item 8 do edital, bem como os orçamentos exigidos no item 9.

O prazo para envio é de 15 dias, contados a partir da data de publicação da convocação. A documentação e os orçamentos devem ser encaminhados em um único e-mail para o endereço eletrônico: [email protected].

De acordo com o edital, o não envio dos documentos e orçamentos no prazo estabelecido acarretará a perda do direito ao recebimento da subvenção. Nessa situação, será convocado o próximo projeto classificado na mesma categoria. Caso não haja outro projeto apto na mesma área, será convocado o projeto de maior pontuação entre todas as categorias.

A medida faz parte do processo de execução da Lei Rubem Braga, que visa fomentar e valorizar a produção cultural no município.