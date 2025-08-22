Cidades

Segurança alimentar em pauta: Cachoeiro promove primeira reunião oficial

A reunião teve o objetivo de iniciar a elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Foto: Márcia Leal/PMCI

Nesta quinta-feira (21), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim promoveu a primeira reunião da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), com o objetivo de iniciar a elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

O município já desenvolve políticas públicas voltadas à segurança alimentar, mas ainda não contava com um plano estruturado que organizasse as diretrizes, metas e ações de médio e longo prazo.

A partir desta reunião, Cachoeiro passa a construir um instrumento legal e estratégico para garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), previsto na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei Federal nº 11.346/2006), que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

A criação da Caisan em Cachoeiro foi formalizada pelo Decreto Municipal nº 30.716/2025, e a elaboração do plano está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

A Câmara é composta por representantes de diferentes secretarias municipais, incluindo:

  • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
  • Secretaria Municipal de Agricultura;
  • Secretaria Municipal de Saúde;
  • Secretaria Municipal de Educação;
  • Secretaria Municipal de Fazenda;
  • Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico;
  • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Também participaram da reunião a assessora especial de Governo, Norma Ayub; o subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional da Semdes, Cid Fassarella; Cleila Medina, assistente social e secretária executiva da Caisan Estadual; Thais Alves Guerra, nutricionista e técnica de referência do Programa Estadual Compra Direta de Alimentos (CDA); além de técnicas da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

Marco histórico

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, que também presidente da Caisan, ressaltou a relevância do momento para Cachoeiro. “Estamos construindo um marco histórico para a nossa cidade. A partir do plano, teremos diretrizes claras para fortalecer a segurança alimentar e nutricional. Ampliando o acesso a alimentos de qualidade e promovendo saúde e dignidade para a população. Esse é um compromisso de gestão e também de cidadania”, afirmou.

O vice-presidente da Caisan, José Arcanjo Nunes, secretário municipal de Agricultura, destacou a importância da integração entre as pastas. “A segurança alimentar vai além da assistência social; ela envolve diretamente a agricultura, a saúde, a educação e outras áreas. Com o plano, poderemos alinhar nossas ações e fortalecer a produção local de alimentos saudáveis, gerando benefícios tanto para os produtores quanto para as famílias que mais precisam”, frisou.

A partir desta primeira reunião, os grupos de trabalho formados pela Caisan irão construir o documento que servirá como referência para as políticas de segurança alimentar. Também nutricional no município, em consonância com as legislações federal e estadual.

O vice-prefeito de Cachoeiro, José Carlos Correa Cardoso Junior, também destacou a relevância do avanço. “Esse plano representa mais um passo importante para garantir dignidade e qualidade de vida à nossa população. A união de esforços das secretarias e dos parceiros mostra que Cachoeiro está comprometido com um futuro mais justo, saudável e sustentável para todos”, afirmou.

