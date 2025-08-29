Sementes no espaço: estudante capixaba integra missão da Nasa

A curiosidade sobre o futuro da agricultura ultrapassou os limites da Terra. A estudante capixaba Bárbara Rezende Martinelli, da Escola Estadual Irmã Maria Horta, em Vitória, integrou uma missão internacional da Nasa que lançou sementes ao espaço no dia 21 de agosto. O objetivo: analisar como a radiação solar interfere na germinação e no crescimento das plantas.

