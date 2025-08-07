Seminário do Hifa destaca o papel da tecnologia na medicina e no diagnóstico clínico

O Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) realizou, no dia 5 de agosto, o seminário “Tecnologia em prol da saúde”, reunindo médicos, bioquímicos e farmacêuticos para uma noite de troca de conhecimento, atualização científica e reflexão sobre os impactos da inovação tecnológica na prática clínica e laboratorial.

O evento, promovido pelo Núcleo de Ensino e Desenvolvimento (NED) teve como um dos grandes destaques a palestra do Dr. Carlos Kiffer, infectologista e professor da UNIFESP. O especialista abordou o uso racional de antibióticos, reforçando a importância de decisões clínicas baseadas em evidências para melhorar os desfechos terapêuticos e reduzir a resistência bacteriana.

Outra contribuição significativa veio da Dra. Carmen Oplustil, referência nacional em microbiologia clínica e gestão laboratorial. Ela falou sobre como a incorporação de novas tecnologias tem potencial para transformar o processo diagnóstico, otimizando a rotina dos laboratórios e elevando a precisão dos resultados — uma prática já adotada no Hospital Infantil.

O seminário foi encerrado com uma mesa-redonda que reuniu os palestrantes e os diretores do Hifa, Dr. Daniel Junger, Dra. Jaqueline Mendonça e Dr. Rogério Dardengo, além do deputado estadual e médico, Bruno Resende. O debate aprofundou os temas apresentados, promovendo uma rica troca de experiências entre os profissionais de diferentes áreas.

O bioquímico Daniel Barros ressaltou a importância da constante modernização do Hifa “Nossa mais recente conquista é o maldi-tof na microbiologia, que tem mudado a forma como fechamos o diagnóstico. Através dessa tecnologia, conseguimos diagnosticar meningite por Streptococcus agalactiae em menos de 20 horas. Algo inédito, pois sem essa ferramenta, levaríamos no mínimo 48h.”

Seminário do Hifa

Segundo o superintendente do Hifa, Jailton Pedroso, o investimento em tecnologia tem sido uma das prioridades da instituição para fortalecer o cuidado ao paciente. “Estamos ampliando nossa capacidade de diagnóstico com novos equipamentos de alta tecnologia nas áreas de bioquímica, hematologia e microbiologia, o que garante mais agilidade e precisão nos resultados e contribui para um atendimento médico ainda mais eficiente.

Além do laboratório, outros setores também receberam investimentos expressivos, como as UTIs e o Centro de Diagnósticos por Imagem, que conta com uma das tomografias computadorizadas mais modernas do estado.

A Secretária Municipal de Saúde, Renata Fiorio, também destacou em sua fala a felicidade em ver o nível de tecnologia que está acessível aos pacientes SUS atendidos pelo HIfa. “A gente vê o quanto é importante e o quanto eles se preocupam em juntara humanização com aplicação de tecnologias no cuidado com a população de Cachoeiro. Que venham mais eventos para a gente aprender cada vez mais e servir melhor à população!”, destacou.