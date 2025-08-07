Sequência ‘Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda’ está nos cinemas; veja onde assistir
•
Um dos clássicos dos anos 2000 ganhou uma sequência. “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda” traz de volta Anna (Lindsay Lohan) e Tess (Jamie Lee Curtis), filha e mãe que trocam de corpos e enfrentam situações inusitadas. Nesse sentido, nesta nova trama Anna agora é mãe de uma filha e se prepara para ser madrasta, enquanto Tess, a avó e ganhadora de um Oscar, também está em um momento de grandes mudanças.
Assim, quando suas vidas se cruzam novamente, enfrentando os desafios de duas famílias se unindo, Tess e Anna descobrem que, de algum modo, o raio pode cair duas vezes.
Uma nova crise de identidade se aproxima, e as duas terão que aprender mais uma vez a lidar com a transformação de suas vidas de maneira inesperada e cheia de surpresas.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 1
Lilo & Stitch (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
A Hora do Mal (2D)
- Todos os dias – 18h15 | 20h45 (DUBLADO)
Sala 2
Smurfs (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda! (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h15 (LEGENDADO)
Sala 3
Como Treinar o Seu Dragão (3D)
- Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Quarteto Fantático: Primeiros Passos (3D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)
Jurassic Word: Recomeço (3D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 4
Superman (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Amores Materialistas (2D)
- Todos os dias – 18h30 (LEGENDADO) – TODOS PAGAM MEIA
Drácula: Uma História de Amor Eterno (2D)
- Todos os dias – 20H45 (DUBLADO)
Programação Cine Ritz Perim
Sala 1
Jurassic World: Recomeço (2D)
- Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Drácula: Uma História de Amor Eterno (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
Amores Materialistas (2D)
- Todos os dias – 20h50 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 2
Como Treinar O Seu Dragão (2D)
- Todos os dias – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Superman (2D)
- Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 3
Lilo & Stitch (2D)
- Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Smurfs (2D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
A Hora do mal (2D)
- Todos os dias – 18h30 | 20h50 (DUBLADO)
