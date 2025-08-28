Série 'Monster' revive serial killer lendário que aterrorizou os EUA

A Netflix anunciou a data de estreia da terceira temporada da série antológica Monster, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan. A nova fase, intitulada Monster: A História de Ed Gein, estará disponível no catálogo global da plataforma a partir de 3 de outubro. O protagonista da vez é interpretado por Charlie Hunnam, que também atua como produtor executivo.

A trama se concentra em um dos casos criminais mais perturbadores dos Estados Unidos.

Nos campos congelados de uma zona rural de Wisconsin nos anos 1950, vivia Ed Gein, um homem aparentemente calmo e solitário. Por trás dessa imagem, porém, escondia-se um criminoso responsável por assassinatos, violação de túmulos e práticas macabras que marcaram a cultura popular americana.

Gein se tornou infame não apenas pelos crimes, mas pelo legado cultural deixado. Suas ações serviram de base para personagens emblemáticos do cinema de terror, como Norman Bates (em Psicose), Leatherface (O Massacre da Serra Elétrica) e Buffalo Bill (O Silêncio dos Inocentes).

Elenco da nova temporada e futuro da franquia

Além de Charlie Hunnam no papel de Ed Gein, o elenco inclui Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill e Robin Weigert. A temporada conta com oito episódios, sendo dois dirigidos por Ian Brennan e seis por Max Winkler.

Monster estreou em 2022 com a temporada dedicada a Jeffrey Dahmer, que rendeu à Netflix uma das maiores audiências do ano e conquistou seis indicações ao Emmy, incluindo a vitória de Niecy Nash como Melhor Atriz Coadjuvante. Em 2024, a segunda temporada abordou o caso dos irmãos Menéndez e agora concorre a 11 prêmios na 77ª edição do Emmy, marcada para 14 de setembro.

Com a terceira temporada prestes a estrear, a Netflix já prepara a quarta fase, que será centrada em Lizzie Borden, acusada dos assassinatos do pai e da madrasta em 1892. A atriz Ella Beatty foi escalada para o papel principal.