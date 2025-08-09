Serra: Polícia Militar prende dois ligados a tráfico e tentativa de homicídio

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prendeu, na manhã deste sábado (9), mais um suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio registrada na última quinta-feira (7), no bairro Planalto Serrano, na Serra, quando um homem foi salvo de uma iminente execução pelo chamado “tribunal do crime”. Na ocasião, um dos indivíduos havia sido preso.

Neste sábado (9), durante patrulhamento em Planalto Serrano, mais precisamente no Bloco A, uma guarnição recebeu denúncia de um popular indicando que dois homens integrantes da alta cúpula do tráfico local estariam escondidos em uma residência da região.

Leia também: Produção industrial do ES cresce 3% no semestre e lidera ranking

Um deles, 25 anos, era suspeito de participar da tentativa de homicídio e ter atirado contra policiais militares. O outro, 29, tinha mandado de prisão em aberto por tráfico, associação criminosa e homicídio.

Com apoio de outras viaturas, os militares se dirigiram ao local indicado e cercaram a região. Os suspeitos, no entanto, foram avisados da presença policial e tentaram fugir pulando muros em direção a um valão e efetuando disparos contra as equipes, que revidaram a injusta agressão. Após acompanhamento a pé, os indivíduos foram localizados e rendidos no quintal de uma residência que dava acesso ao valão.

Com o homem de 29 anos, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com 15 munições. Com o outro, 25, foi encontrado um rádio comunicador. O material e os detidos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.