Servidor da Guarda Municipal é investigado por favorecer o tráfico na Serra

Na manhã desta quarta-feira (6), foram deflagradas as Operações Brutus e São Sebastião, conduzidas simultaneamente pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES) e pela Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Espírito Santo (DECOR/ES), com apoio da Corregedoria da Guarda Municipal da Serra.

As ações visam reprimir atividades criminosas envolvendo integrantes da Guarda Municipal da Serra.

Coordenada pela FICCO/ES, a Operação Brutus teve como alvo um guarda municipal suspeito de desviar drogas apreendidas — sem registrá-las oficialmente — para revendê-las a criminosos ligados a uma facção rival. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra o investigado.

Durante as diligências, foram apreendidos telefones celulares e armamentos utilizados pelo servidor.

O nome “Brutus” faz referência ao personagem histórico conhecido por trair quem nele confiava. De forma simbólica, a operação reflete a conduta do investigado que, segundo os elementos reunidos até o momento, teria se aliado a traficantes da região, violando os deveres inerentes à função pública que exerce. Assim como o Brutus da história, o guarda municipal é suspeito de trair o Estado e colaborar com a organização criminosa que deveria combater.