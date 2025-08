Tarifa de 50% dos EUA sobre o café brasileiro acende alerta no setor

Com a entrada em vigor da tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o setor cafeeiro nacional enfrenta um cenário de incertezas. A medida, prevista para começar nesta sexta-feira, 1º de agosto, gera preocupação quanto à competitividade do Brasil no principal mercado de destino das exportações de café do país.

De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), os preços internos do café seguem os movimentos das bolsas internacionais de Nova York e Londres, influenciados por oscilações ligadas à atuação especulativa de fundos. Esses agentes têm ampliado suas posições compradas, apostando em uma possível alta nas cotações com a entrada em vigor da tarifa.

