Tempo instável marca o domingo em Cachoeiro de Itapemirim. Veja o que diz a previsão

Cachoeiro de Itapemirim terá um domingo (31) de tempo instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. A chance de precipitação é de 84%.

As temperaturas variam entre 19°C e 25°C. Durante a manhã e a tarde, o sol aparece, mas acompanhado de pancadas rápidas de chuva. À noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens, porém sem registro de novas precipitações.

A umidade relativa do ar oscila entre 63% e 96%, reforçando a sensação de abafamento. O volume de chuva previsto é baixo, de 0,6 milímetro.