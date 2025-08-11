Torcidas do Estrela fecham pacto de paz para partida no Sumaré

Na última sexta-feira (8), a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim participou de uma reunião no 9º Batalhão da Polícia Militar com representantes das torcidas organizadas do Estrela do Norte Futebol Clube. O encontro tratou da segurança para a partida desta segunda-feira (11), às 19h30, no Estádio do Sumaré, pelo Campeonato Capixaba Série B, contra o Linhares FC.

O objetivo foi promover um diálogo para que houvesse um compromisso mútuo de paz e tranquilidade entre as torcidas, antes, durante e depois da partida. Ao final, ficou definido que o estádio será um ambiente seguro e livre de contratempos.

A ação contou com a participação da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM), que estarão presentes no dia do jogo para garantir a segurança de todos os torcedores.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, destacou a importância do acordo. “O futebol é paixão, mas deve ser vivido com respeito e espírito esportivo. Essa reunião foi fundamental para assegurar que a festa nas arquibancadas seja marcada pela alegria e não por conflitos. Estaremos com a GCM junto à Polícia Militar para que todos possam aproveitar o jogo com tranquilidade”.