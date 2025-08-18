TRE cancela diplomação de Rodrigo Sandi e dá vaga a “Lucas Genro do Silvinho”

Na sessão ordinária desta terça (19), a partir das 14h, acontecerá, na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, a posse do primeiro suplente do Partido Liberal (PL) Lucas Mello, conhecido como “Lucas Genro do Silvinho”.

Lucas foi proclamado vereador pela Justiça Eleitoral em decorrência da “retotalização dos votos das eleições proporcionais de 2024”, que gerou o cancelamento da diplomação de Rodrigo Sandi (PDT). O primeiro suplente do PL passa a ser agora Natanael Vieira da Silva.

Morador do distrito de Conduru, Lucas é empresário, pai de dois meninos, Bernardo e Benjamin, e casado com Yasmin Coelho, filha do ex-vereador Silvinho Coelho e sobrinha de Marcos Coelho (PSB), vereador e segundo secretário da Mesa Diretora atual. Com a posse de Lucas, que obteve 1060 votos, o PL passa a ter três vereadores nesta legislatura – com Coronel Fabrício e Creone da Farmácia.