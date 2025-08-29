Cidades

Tristeza! Meningite mata bebê no Espírito Santo

A Prefeitura de Domingos Martins, onde reside a família da vítima, lamentou a morte da criança.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto ilustrativa

Um bebê de apenas um ano morreu na última terça-feira (26) após complicações de meningite pneumocócica, em Cariacica.

“A Prefeitura de Domingos Martins, em nome do prefeito Eduardo José Ramos, do vice-prefeito Sargento Wagner, dos secretários e servidores municipais, manifesta profundo pesar pelo falecimento do pequeno Martin, ocorrido de forma tão precoce.

O pai do bebê afirmou que mantinha as vacinas do filho em dia e que a saúde da criança era boa, sem comorbidades.

