Tristeza! Meningite mata bebê no Espírito Santo

Um bebê de apenas um ano morreu na última terça-feira (26) após complicações de meningite pneumocócica, em Cariacica.

A Prefeitura de Domingos Martins, onde reside a família da vítima, lamentou a morte da criança.

“A Prefeitura de Domingos Martins, em nome do prefeito Eduardo José Ramos, do vice-prefeito Sargento Wagner, dos secretários e servidores municipais, manifesta profundo pesar pelo falecimento do pequeno Martin, ocorrido de forma tão precoce.

O pai do bebê afirmou que mantinha as vacinas do filho em dia e que a saúde da criança era boa, sem comorbidades.