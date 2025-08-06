Urgente! PC prende homem considerado o mais procurado de Marataízes; veja o vídeo

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (6), o homem apontado como o criminoso mais procurado de Marataízes. A prisão ocorreu no município de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

O suspeito foi localizado após um trabalho conjunto entre a Delegacia de Polícia de Marataízes e a 126ª Delegacia de Cabo Frio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro também esteve presente. O suspeito estava sendo monitorado há cerca de dez dias e foi capturado no prédio onde residia.

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, após condenação a 25 anos de prisão pelo latrocínio de Thaylan Fernandes da Costa, ocorrido em 19 de maio de 2020, no bairro Pontal, em Marataízes.

Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia de Cabo Frio e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça capixaba.