União Progressista é homologada e já é a maior força política do Brasil

A fusão entre o Progressistas e o União Brasil foi oficializada nesta terça-feira (19), durante a Convenção Nacional do Progressistas, em Brasília. O resultado da união é a criação da Federação União Progressista (UP), que já nasce como a maior força política do Congresso Nacional, além de ampliar sua presença nos estados e municípios.

Na parte da tarde, a nova legenda realiza sua primeira convenção oficial, consolidando a estrutura partidária que deve impactar diretamente a correlação de forças no Legislativo.

Segundo o deputado federal e presidente estadual do Progressistas no Espírito Santo, Da Vitória, a convenção marca um momento histórico para a política brasileira. “Hoje o nosso Partido Progressista realiza mais uma convenção nacional. Esta convenção autoriza a nossa federação como partido União Progressista, que se torna a maior força de lideranças do nosso país: a maior no Senado, a maior na Câmara dos Deputados, e com forte representação nos estados e municípios”, afirmou.

Com a homologação, a União Progressista busca ampliar a influência política e eleitoral, preparando terreno para disputas futuras e fortalecendo sua posição como protagonista do cenário político nacional.