Vagas disponíveis em empresa de mármore e granito em Cachoeiro; confira

A L.A. Pias e Granitos está com processo seletivo aberto para contratação de ajudante de cortador. A oportunidade é voltada a profissionais proativos, comprometidos e com capacidade para atuar em equipe.

De acordo com a empresa, experiência anterior no setor de rochas será considerada um diferencial no processo. O cargo oferece benefícios como ticket alimentação, seguro de vida, transporte e estacionamento próprio.

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (28) 3038-8568.