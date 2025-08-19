Oportunidades

Vagas disponíveis em empresa de mármore e granito em Cachoeiro; confira

O cargo oferece benefícios como ticket alimentação, seguro de vida, transporte e estacionamento próprio.

Foto: Reprodução | Agência Brasil

A L.A. Pias e Granitos está com processo seletivo aberto para contratação de ajudante de cortador. A oportunidade é voltada a profissionais proativos, comprometidos e com capacidade para atuar em equipe.

De acordo com a empresa, experiência anterior no setor de rochas será considerada um diferencial no processo. O cargo oferece benefícios como ticket alimentação, seguro de vida, transporte e estacionamento próprio.

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (28) 3038-8568.

