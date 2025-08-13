Feira da Bondade 2025 celebra 40 anos com programação especial

Na última terça-feira (12), aconteceu a reunião estratégica da Feira da Bondade 2025, que chega à sua 40ª edição. O encontro contou com a participação de secretários municipais, que alinharam os detalhes para o evento. Neste ano, mais de 40 entidades filantrópicas participarão da feira, que será realizada de 10 a 12 de outubro no Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”.

Uma programação especial está sendo preparada para marcar essa edição histórica, com atrações musicais que vão da MPB ao samba e pagode, passando também pelo sertanejo. As crianças terão atenção especial, com diversas atividades e espaços dedicados a elas, já que a feira coincidirá com o Dia das Crianças.

Voltada para toda a família, a Feira da Bondade 2025 não terá cobrança de estacionamento. Além disso, reforçando o espírito solidário, a entrada será solidária, com doação de alimentos que serão destinados às entidades sociais do município.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho, destacou a importância do evento para Cachoeiro. “A Feira da Bondade é muito mais do que um evento cultural e de lazer. Ela é um grande encontro de solidariedade, união e apoio às instituições que fazem a diferença na vida de tantas pessoas”.

A assessora especial de Governo, Norma Ayub, ressaltou o marco histórico desta edição. “São 40 anos de uma trajetória construída com amor, comprometimento e a participação ativa da nossa comunidade. Este ano, queremos celebrar essa história oferecendo uma feira ainda mais acolhedora e diversificada para todas as famílias”.