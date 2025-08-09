Vargem Alta: campanha de vacinação antirrábica começa na segunda (11)

Em Vargem Alta, a segunda semana da Campanha de Vacinação Antirrábica será realizada na próxima semana. De segunda (11) a sexta (15), a ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, tem como objetivo proteger cães, gatos e a população contra a raiva. A doença grave pode ser transmitida aos humanos por mordidas, arranhões ou contato com a saliva de animais infectados.

Podem receber a vacina animais a partir de três meses de idade e em boas condições de saúde. Durante o período, duas equipes de vacinação percorrerão diferentes comunidades do município, atendendo das 8h às 16h.

A prefeitura orienta que os tutores levem a carteira de vacinação do animal e fiquem atentos ao cronograma específico de cada localidade. Agentes Comunitários de Saúde estarão disponíveis para fornecer informações adicionais sobre os pontos e horários.

Cronograma de vacinação – 11 a 15 de agosto de 2025

Equipe 1

11/08 – Ribeirão

12 e 13/08 – Paraíso

14/08 – Baixo Concórdia

15/08 – Concórdia de Cima

Equipe 2