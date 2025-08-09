Pets

Vargem Alta: campanha de vacinação antirrábica começa na segunda (11)

A prefeitura orienta que os tutores levem a carteira de vacinação do animal e fiquem atentos ao cronograma específico de cada localidade.

Dayanne Farias Dayanne Farias

vacinação antirrabica
Foto: Reprodução/ Petlove

Em Vargem Alta, a segunda semana da Campanha de Vacinação Antirrábica será realizada na próxima semana. De segunda (11) a sexta (15), a ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, tem como objetivo proteger cães, gatos e a população contra a raiva. A doença grave pode ser transmitida aos humanos por mordidas, arranhões ou contato com a saliva de animais infectados.

Podem receber a vacina animais a partir de três meses de idade e em boas condições de saúde. Durante o período, duas equipes de vacinação percorrerão diferentes comunidades do município, atendendo das 8h às 16h.

Leia também: Feira do Empreendedor movimenta Praça de Rive neste sábado (9), em Alegre

A prefeitura orienta que os tutores levem a carteira de vacinação do animal e fiquem atentos ao cronograma específico de cada localidade. Agentes Comunitários de Saúde estarão disponíveis para fornecer informações adicionais sobre os pontos e horários.

Cronograma de vacinação – 11 a 15 de agosto de 2025

Equipe 1

  • 11/08 – Ribeirão
  • 12 e 13/08 – Paraíso
  • 14/08 – Baixo Concórdia
  • 15/08 – Concórdia de Cima

Equipe 2

  • 11 e 12/08 – Poço Dantas
  • 13 e 14/08 – Sossego
  • 15/08 – São Manoel do Frade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Dayanne Farias
Dayanne Farias

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

[email protected]

Assuntos:

Vacinação antirrábicaVargem Alta

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por