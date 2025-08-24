Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (24) em Cachoeiro
Ao todo, são seis estabelecimentos disponíveis.
Neste domingo (24), os moradores de Cachoeiro e região que precisarem de comprar remédios ou produtos de higiene podem recorrer às farmácias que estão de plantão.
Isso porque, escalas semanais definem quais estabelecimentos estarão disponíveis para atender a população. Ao todo, são seis estabelecimentos disponíveis. Veja quais:
Leia também: Inscrições abertas para processo seletivo da Seger até 2 de setembro
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui