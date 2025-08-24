Cidades

Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (24) em Cachoeiro

Ao todo, são seis estabelecimentos disponíveis.

Dayanne Farias Dayanne Farias

vista-da-mao-do-farmaceutico-tirando-a-caixa-de-remedios-da-prateleira-da-farmacia
Foto: Divulgação

Neste domingo (24), os moradores de Cachoeiro e região que precisarem de comprar remédios ou produtos de higiene podem recorrer às farmácias que estão de plantão.

Isso porque, escalas semanais definem quais estabelecimentos estarão disponíveis para atender a população. Ao todo, são seis estabelecimentos disponíveis. Veja quais:

Leia também: Inscrições abertas para processo seletivo da Seger até 2 de setembro

Plantão de fármacias em Cachoeiro 24082025Baixar

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Dayanne Farias
Dayanne Farias

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimFarmácias em CachoeiroPlantão de Farmácias

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por