Inscrições abertas para processo seletivo da Seger até 2 de setembro

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva nos cargos de Médico, Psicólogo e Assistente Social, com atuação na Região Metropolitana. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br, de 22 de agosto a 2 de setembro de 2025.

O processo seletivo será composto por inscrição, análise e comprovação das informações declaradas e formalização do contrato. Os critérios de classificação incluem experiência profissional, qualificação e idade, em caso de empate.

As remunerações variam de acordo com o cargo: médico terá salário de R$ 6.100,93, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 400,00, para jornada de trabalho semanal de 20 horas. Já assistente social e psicólogo receberão R$ 5.589,89, além de auxílio-alimentação de R$ 800,00, para jornada de 40 horas semanais.

Mais detalhes sobre atribuições, requisitos e número de vagas estão disponíveis no edital publicado no portal www.selecao.es.gov.br.