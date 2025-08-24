Espírito Santo celebra um ano do Pacto EJA com avanços na educação

O Espírito Santo celebrou um ano de implementação do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualidade da Educação (Pacto EJA). A comemoração aconteceu durante o Fórum de Partilha, realizado no auditório do Cefope, reunindo gestores, professores, formadores e representantes de instituições parceiras.

Na abertura do evento, a gerente da EJA/Sedu, Mariane Berger, ressaltou que o Pacto representa muito mais que um acordo institucional: “O Pacto é um movimento que nasce nos territórios, reafirma a educação pública como direito fundamental e fortalece a inclusão de jovens, adultos e idosos em nosso Estado e em todo o Brasil.”

Leia também: Trabalhos de pintora cachoeirense fazem parte de mostra coletiva na Itália

O encontro teve como objetivo apresentar os resultados alcançados nesse primeiro ano do programa no território capixaba e ampliar o diálogo entre os profissionais que atuam diretamente com a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante este primeiro ano, muitas ações foram realizadas. Entre elas, destacam-se:

Articulações para o desenvolvimento da formação dos Círculos de Cultura junto à Rede Estadual e Redes Municipais;

Reunião de articulação com o Ministério Público, Fórum EJA, Defensoria Pública Estadual e Federal e UNDIME;

Realização de reuniões ampliadas em todas as Regionais envolvendo cerca de 300 representantes de mais de 75 instituições públicas e privadas e 50 municípios;

Realização de Círculos de Cultura com as temáticas: O lugar da EJA na Rede Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo; Mulheres na EJA e Pesquisa participante na EJA;

Realização de mais de 10 reuniões com a Governança do Pacto EJA;

Participação em Círculos de Cultura com as Redes Municipais e Escolas;

Articulação com as Secretarias Municipais de Educação para a oferta da EJA em Itaguaçu, Alto Rio Novo, Piúma;

Realização de reuniões com a Associação Quilombola para oferta da EJA nas comunidades quilombolas do Espírito Santo;

Reuniões com equipamentos públicos e secretarias municipais de Assistência Social para a oferta da EJA nos CREAS, Centro POP, Núcleo Sol Nascente nos municípios de Colatina, Vila Velha e Serra.

A partir de relatos, os profissionais das redes municipais e estadual, realizaram trocas de experiências evidenciando estudos, processos formativos, avanços, desafios e próximos passos da ação em cada um de seus territórios.

Para fortalecer ainda mais a parceria entre Consed, Undime e Fórum EJA-ES, o evento contou com a participação da Prof.ª Dr.ª Edna Castro de Oliveira do Núcleo da Educação de Jovens e Adultos, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a diretora de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da Secadi/Mec, Prof.ª Dr.ª Ana Lúcia Sanches, que destacou o contexto de ação do Pacto EJA, ações realizadas e as que estão por vir.

O Pacto tem como objetivos: