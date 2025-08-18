Venda Nova do Imigrante recebe novos investimentos do Governo do ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesse domingo (17), em Venda Nova do Imigrante, na microrregião , para anunciar novos investimentos no município. Foram dois convênios entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

O primeiro para revitalização da estrada do Alto Caxixe, com investimento de R$ 4,8 milhões, e outro, para reconstrução do Centro de Eventos “Padre Cleto Caliman”, o Polentão, no valor de cerca de R$ 12 milhões.

Leia também: ES cria política de enfrentamento a desastres e libera recursos para prevenção

A assinatura aconteceu durante visita do governador à Feira Estadual de Turismo Rural (RuralturES). “Foi uma festa maravilhosa aqui no Distrito Turístico de Pindobas na quinta edição da RuralTurES. Tivemos a oportunidade de firmar dois convênios importantes e que vão ajudar no desenvolvimento de Venda Nova do Imigrante e de toda a região de montanhas”, comentou o governador.

As intervenções na estrada do Alto Caxixe contemplam o trecho de 7,8 quilômetros de extensão que liga o entroncamento da BR-262 ao trevo da Peterfrut. A obra será executada por meio do Programa Caminhos do Campo, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O investimento é de R$ 4.869.975,40 e integra o pacote de obras de infraestrutura rural que vem sendo realizado em diversas regiões do Espírito Santo.

A estrada do Alto Caxixe é considerada um importante corredor de circulação para moradores e produtores rurais, especialmente no transporte de tomates, cafés e outros produtos agrícolas que abastecem mercados dentro e fora do Estado. O projeto de revitalização inclui nova pavimentação e sinalização que vão melhorar o tráfego e aumentar a durabilidade da via.

“O Alto Caxixe é reconhecido pela qualidade e diversidade de sua produção. Essa obra não é apenas a recuperação de uma estrada, é um investimento na competitividade do nosso produtor, na logística de escoamento e na qualidade de vida da população local. É assim que fortalecemos o campo e conectamos melhor o interior ao restante do Estado”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Na área do Turismo, a população de Venda Nova do Imigrante poderá contar no futuro com a nova estrutura do tradicional Centro de Eventos “Padre Cleto Caliman”, o Polentão. Serão investidos cerca de R$ 12 milhões na reconstrução do equipamento. A primeira fase da obra contempla a demolição dos três galpões existentes e a construção da estrutura metálica e cobertura de um novo pavilhão integrado, com quase 10 mil metros quadrados de área coberta.

“A confirmação desses dois investimentos exatamente aqui na RuralturES não foi por acaso. É a maior feira de turismo rural capixaba, com ótima concentração de turistas, empreendedores rurais, agentes públicos e comunidade para compartilhar as obras de reforma e modernização do Polentão e a revitalização da estrada do Caminhos do Campo que liga a BR-262 ao Alto Caxixe. São investimentos robustos que realizamos, mais uma vez, em parceria com o Município. Ações com capacidade real de impactar positivamente a manutenção e o estímulo da atividade econômica, favorecendo novas oportunidades e mais renda às pessoas”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, falou sobre o sucesso da feira – que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). “A 5ª edição da Ruraltur foi um sucesso. A Feira contou com diversos expositores e produtores locais e com a realização do seminário capixaba sobre uvas de inverno para a produção de vinhos. Além disso, conseguimos finalizar o evento com a assinatura de importantes convênios. Isso é só motivo de orgulho por todas essas grandes conquistas”, afirmou.