Cidades

Venda Nova do Imigrante recebe novos investimentos do Governo do ES

O investimento é de R$ 4.869.975,40 e integra o pacote de obras de infraestrutura rural que vem sendo realizado em diversas regiões do ES.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesse domingo (17), em Venda Nova do Imigrante, na microrregião , para anunciar novos investimentos no município. Foram dois convênios entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

O primeiro para revitalização da estrada do Alto Caxixe, com investimento de R$ 4,8 milhões, e outro, para reconstrução do Centro de Eventos “Padre Cleto Caliman”, o Polentão, no valor de cerca de R$ 12 milhões.

Leia também: ES cria política de enfrentamento a desastres e libera recursos para prevenção

A assinatura aconteceu durante visita do governador à Feira Estadual de Turismo Rural (RuralturES). “Foi uma festa maravilhosa aqui no Distrito Turístico de Pindobas na quinta edição da RuralTurES. Tivemos a oportunidade de firmar dois convênios importantes e que vão ajudar no desenvolvimento de Venda Nova do Imigrante e de toda a região de montanhas”, comentou o governador.

As intervenções na estrada do Alto Caxixe contemplam o trecho de 7,8 quilômetros de extensão que liga o entroncamento da BR-262 ao trevo da Peterfrut. A obra será executada por meio do Programa Caminhos do Campo, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O investimento é de R$ 4.869.975,40 e integra o pacote de obras de infraestrutura rural que vem sendo realizado em diversas regiões do Espírito Santo.

A estrada do Alto Caxixe é considerada um importante corredor de circulação para moradores e produtores rurais, especialmente no transporte de tomates, cafés e outros produtos agrícolas que abastecem mercados dentro e fora do Estado. O projeto de revitalização inclui nova pavimentação e sinalização que vão melhorar o tráfego e aumentar a durabilidade da via.

“O Alto Caxixe é reconhecido pela qualidade e diversidade de sua produção. Essa obra não é apenas a recuperação de uma estrada, é um investimento na competitividade do nosso produtor, na logística de escoamento e na qualidade de vida da população local. É assim que fortalecemos o campo e conectamos melhor o interior ao restante do Estado”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Na área do Turismo, a população de Venda Nova do Imigrante poderá contar no futuro com a nova estrutura do tradicional Centro de Eventos “Padre Cleto Caliman”, o Polentão. Serão investidos cerca de R$ 12 milhões na reconstrução do equipamento. A primeira fase da obra contempla a demolição dos três galpões existentes e a construção da estrutura metálica e cobertura de um novo pavilhão integrado, com quase 10 mil metros quadrados de área coberta.

“A confirmação desses dois investimentos exatamente aqui na RuralturES não foi por acaso. É a maior feira de turismo rural capixaba, com ótima concentração de turistas, empreendedores rurais, agentes públicos e comunidade para compartilhar as obras de reforma e modernização do Polentão e a revitalização da estrada do Caminhos do Campo que liga a BR-262 ao Alto Caxixe. São investimentos robustos que realizamos, mais uma vez, em parceria com o Município. Ações com capacidade real de impactar positivamente a manutenção e o estímulo da atividade econômica, favorecendo novas oportunidades e mais renda às pessoas”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, falou sobre o sucesso da feira – que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). “A 5ª edição da Ruraltur foi um sucesso. A Feira contou com diversos expositores e produtores locais e com a realização do seminário capixaba sobre uvas de inverno para a produção de vinhos. Além disso, conseguimos finalizar o evento com a assinatura de importantes convênios. Isso é só motivo de orgulho por todas essas grandes conquistas”, afirmou.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Espírito SantoVenda Nova do Imigrante

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por