VÍDEO | Carro sai da pista e tomba em barranco na zona rural de Brejetuba

Um veículo de passeio saiu da pista e tombou em um barranco na rodovia que liga a sede de Brejetuba ao distrito de São Domingos, neste sábado (30).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o número de ocupantes no carro ou se houve feridos.

Leia também: Impressionante! Vídeo mostra bombeiro caindo após falha de paraquedas em Castelo

A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades competentes.