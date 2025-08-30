VÍDEO | Carro sai da pista e tomba em barranco na zona rural de Brejetuba
A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades competentes.
Um veículo de passeio saiu da pista e tombou em um barranco na rodovia que liga a sede de Brejetuba ao distrito de São Domingos, neste sábado (30).
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o número de ocupantes no carro ou se houve feridos.
Leia também: Impressionante! Vídeo mostra bombeiro caindo após falha de paraquedas em Castelo
A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades competentes.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui