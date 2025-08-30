Segurança

VÍDEO | Carro sai da pista e tomba em barranco na zona rural de Brejetuba

A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades competentes.

Foto: Divulgação

Um veículo de passeio saiu da pista e tombou em um barranco na rodovia que liga a sede de Brejetuba ao distrito de São Domingos, neste sábado (30).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o número de ocupantes no carro ou se houve feridos.

A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades competentes.

