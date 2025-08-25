Segurança

VÍDEO | Acidente envolvendo carro e ônibus deixa uma pessoa morta em Vargem Alta

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado; entretanto a vítima já estava sem vida.

Foto: Redes Sociais

Uma pessoa morreu em um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeiom na ES-164, em Vargem Alta, nesta segunda-feira (25).

De acordo com informações, a colisão aconteceu próximo a um restaurante conhecido na entrada da localidade de Santo Antônio.

O trânsito precisou ser interditado e segue no sistema de pare e siga para permitir o trabalho das equipes e remoção do corpo. Não há informações sobre mais feridos.

A Polícia Cientifica informou que o corpo será removido a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.  

