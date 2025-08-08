VÍDEO | Após ter pedido cancelado, motoboys depredam casa de cliente em Vila Velha

Uma moradora do bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, teve sua casa depredada por motoboys após realizar o pedido de um açaí, na última quinta-feira (7). Segundo a vítima, ela foi ameaçada e teve seu padrão de energia danificado. Um carro que estava estacionado também foi atingido.

Segundo informações, o vandalismo começou após a cliente supostamente se recusar a realizar o pagamento do açaí; no entanto, ela afirma que o pagamento foi feito antecipadamente por meio da plataforma de pedidos. Ao receber o produto, notou que o pedido veio errado e solicitou o estorno do valor.

Contudo, após fazer isso, segundo ela, passou a ser chamada de “caloteira” por mensagens enviadas pelo estabelecimento. Horas depois, um motoboy retornou à sua residência e passou a gritar, acompanhado de outros quatro motoboys.

A Polícia Militar foi acionada e orientou que a cliente não saísse de casa, já que um dos motoboys estava fazendo ameaças. Horas depois, na madrugada, o grupo voltou e realizou a depredação.

Assim, a Polícia Civil informou que a mulher já registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha, pelo crime de dano. O procedimento será encaminhado ao 6º Distrito Policial do município, onde a vítima poderá realizar a representação criminal contra os envolvidos, no prazo legal de até seis meses.

Veja o vídeo