VÍDEO | Após ter pedido cancelado, motoboys depredam casa de cliente em Vila Velha
Polícia Civil informou que a mulher já registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha, pelo crime de dano.
Uma moradora do bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, teve sua casa depredada por motoboys após realizar o pedido de um açaí, na última quinta-feira (7). Segundo a vítima, ela foi ameaçada e teve seu padrão de energia danificado. Um carro que estava estacionado também foi atingido.
Segundo informações, o vandalismo começou após a cliente supostamente se recusar a realizar o pagamento do açaí; no entanto, ela afirma que o pagamento foi feito antecipadamente por meio da plataforma de pedidos. Ao receber o produto, notou que o pedido veio errado e solicitou o estorno do valor.
Leia também: Homem é assassinado após desentendimento com colega de trabalho em frigorifico no ES
Contudo, após fazer isso, segundo ela, passou a ser chamada de “caloteira” por mensagens enviadas pelo estabelecimento. Horas depois, um motoboy retornou à sua residência e passou a gritar, acompanhado de outros quatro motoboys.
A Polícia Militar foi acionada e orientou que a cliente não saísse de casa, já que um dos motoboys estava fazendo ameaças. Horas depois, na madrugada, o grupo voltou e realizou a depredação.
Assim, a Polícia Civil informou que a mulher já registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha, pelo crime de dano. O procedimento será encaminhado ao 6º Distrito Policial do município, onde a vítima poderá realizar a representação criminal contra os envolvidos, no prazo legal de até seis meses.
Veja o vídeo
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui