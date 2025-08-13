VÍDEO | Atleta é resgatado após saltar da Pedra de Arapoca em Castelo

Um atleta de base jump foi resgatado na tarde desta quarta-feira (13) na Comunidade de Arapoca, distrito de Estrela do Norte, em Castelo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, ele se acidentou durante um salto e sofreu múltiplas lesões.

De acordo com o Notaer, a vítima estava em uma área de difícil acesso, o que motivou o acionamento do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A equipe do helicóptero Harpia 02 realizou a extração e a transportou até o campo de futebol da comunidade. No local, o atleta foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde da vítima não foi informada.