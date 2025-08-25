Segurança

VÍDEO | Caminhão tomba e motorista morre preso às ferragens em São José do Calçado

Um trator da prefeitura atua na retirada das pedras, e a previsão é de que a via seja liberada, ao menos parcialmente, nas próximas horas.

Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Um caminhão carregado de pedras tombou na madrugada desta segunda-feira (25) na rodovia ES-484, entre São José do Calçado e o distrito de Airituba, em Guaçuí. O trânsito precisou ser totalmente interditado nos dois sentidos.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo tombou e a carga se espalhou pela rodovia, impedindo o tráfego. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Apesar dos esforços, o motorista não resistiu aos ferimentos morreu preso às ferragens na cabine.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que fará a remoção do corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

No início da manhã, a estrada seguia interditada. Um trator da prefeitura de São José do Calçado atua na retirada das pedras, e a previsão é de que a via seja liberada, ao menos parcialmente, nas próximas horas. Ainda conforme a PM, motoristas que precisem seguir em direção à Bom Jesus, devem buscar rota pela estrada do Café.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AcidentesGuaçuíPolícia MilitarSegurança

