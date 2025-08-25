VÍDEO | Caminhão tomba e motorista morre preso às ferragens em São José do Calçado

Um caminhão carregado de pedras tombou na madrugada desta segunda-feira (25) na rodovia ES-484, entre São José do Calçado e o distrito de Airituba, em Guaçuí. O trânsito precisou ser totalmente interditado nos dois sentidos.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo tombou e a carga se espalhou pela rodovia, impedindo o tráfego. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Apesar dos esforços, o motorista não resistiu aos ferimentos morreu preso às ferragens na cabine.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que fará a remoção do corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

No início da manhã, a estrada seguia interditada. Um trator da prefeitura de São José do Calçado atua na retirada das pedras, e a previsão é de que a via seja liberada, ao menos parcialmente, nas próximas horas. Ainda conforme a PM, motoristas que precisem seguir em direção à Bom Jesus, devem buscar rota pela estrada do Café.