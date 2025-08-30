Segurança

Impressionante! Vídeo mostra bombeiro caindo após falha de paraquedas em Castelo

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Notaer-ES, que prestaram os primeiros atendimentos essenciais para a sobrevivência do militar.

Foto: Redes Sociais

O bombeiro que sofreu um grave acidente ao saltar de paraquedas em Castelo, no dia 13 de agosto, usou as redes sociais para relatar o acidente e agradecer aos profissionais que auxiliaram no resgate.

Segundo o bombeiro, ele fraturou sete costelas, uma tíbia e duas fíbulas, além de sofrer diversas lesões e escoriações pelo corpo. “Poderia ter sido muito pior”, afirmou. Após o resgate, a vítima seguiu até o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Foi necessário colocar um dreno no pulmão para respirar, devido à presença de sangue e ar na pleura.

O Corpo de Bombeiros Militar e o Notaer foram os resposnsáveis pelo resgate da vítima. Ele também recebeu apoio da corporação do Rio de Janeiro e de instrutores que colaboraram com seu translado aéreo até o hospital dos bombeiros no RJ.

O bombeiro agradeceu ainda aos médicos e equipe que o acompanharam, incluindo o Dr. Lepore, responsável pela cirurgia na perna. E também ao Major Bonfim, que segue seu acompanhamento. “Sou muito grato por todos, são muitas pessoas que foram e ainda são essenciais para eu estar aqui hoje”, destacou.

Veja o vídeo

